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إصابة 7 فى حادث تصادم على طريق فرعى بالمراغة سوهاج

الخميس، 28 مارس 2019 12:36 م
إصابة 7 فى حادث تصادم على طريق فرعى بالمراغة سوهاج حادث تصادم-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد أحد الطرق الفرعية بناحية قرية الحسك التابعة لمركز المراغة وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل نتيجة السرعة الزائدة نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص تم نقلهم جميعا لمستشفى المراغة المركزى لتلقى العلاج.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى بدائرة المركز ووجود مصابين.
 
وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد الكاشف معاون أول مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع حادث بين سيارة ميكروباص وتروسيكل نتج عن التصادم إصابة محمد صبرى السيد 23 سنة وهانى محمد محمود 15 سنة وأحمد حسن السيد 19 سنة وفتحى شعبان على 17 سنة وحسن جمال السيد 14 سنة وياسلا حسن حافظ 47 سنة وناصر محمود أحمد 20 سنة بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزى لتلقى العلاج.
 
وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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