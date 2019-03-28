إزالة 12 مكمورة فحم على مساحة 1000 متر فى كفر البطيخ بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدى خاطر اليوم الخميس حملة بقرية الرياض والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لـ 12 مكمورة فحم على مساحة 1000 متر بالاشتراك مع ادارة البيئة بالوحدة تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مدينة كفر البطيخ و عبد الخالق فرج نائب كفر البطيخ لشئون القرى و مهند سالم رئيس قرية الرياض.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.
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