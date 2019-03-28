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إزالة 12 مكمورة فحم على مساحة 1000 متر فى كفر البطيخ بدمياط

الخميس، 28 مارس 2019 09:04 م
إزالة 12 مكمورة فحم على مساحة 1000 متر فى كفر البطيخ بدمياط مكمورة فحم
دمياط معتز الشربينى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدى خاطر اليوم الخميس حملة بقرية الرياض والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لـ 12 مكمورة فحم على مساحة 1000 متر بالاشتراك مع ادارة البيئة بالوحدة تحت اشراف  محمد عمر نائب رئيس مدينة كفر البطيخ و عبد الخالق فرج نائب كفر البطيخ لشئون القرى و مهند سالم رئيس قرية الرياض.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية. 
 
 
 
 

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