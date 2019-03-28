إرتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بسياتل إلى قتيلان

رويترز

ارتفع عدد القتلى فى سياتل إلى قتيلان، بينما أصيب آخران بجروح خطيرة عندما فتح مسلح النار على اثنين من قائدى السيارات وعلى حافلة فى سياتل ثم تسبب فى تصادم لدى محاولته الفرار مستقلا سيارة مسروقة.

وأضافت الشرطة فى بيان أن الحادث وقع فى ساعة الذروة عصر أمس الأربعاء فى ضاحية بشمال شرق سياتل عندما اقترب الجانى من قائدة سيارة عند تقاطع طرق وأطلق النار عليها قبل أن يطلق النار على الحافلة.

وقالت الشرطة إن سائق الحافلة واجه إطلاق النار ولكنه تمكن من تغيير مسار الحافلة والابتعاد عن المهاجم الذى اقترب من شخص آخر يقود سيارة تويوتا وفتح النار عليه فأرداه قتيلا.

وأضافت الشرطة أن المسلح استقل السيارة التويوتا بسرعة لدى وصول الشرطة محاولا الهرب لكنه اصطدم بمركبة قريبة فقتل السائق. وألقى ضباط القبض على المشتبه به بعد مواجهة قصيرة.

ولم توضح السلطات بعد الدافع المحتمل وراء الحادث ولم تحدد نوع السلاح المستخدم.