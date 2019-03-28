video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إحالة مدير مدرسة ومعلمة ومشرف للنيابة وإيقافهم عن العمل لوفاة تلميذة بزفتى

الخميس، 28 مارس 2019 04:19 م
إحالة مدير مدرسة ومعلمة ومشرف للنيابة وإيقافهم عن العمل لوفاة تلميذة بزفتى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،إحالة كلًا من مدير مدرسة قاسم أمين الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية ومدرسة التربية الفنية ومشرف المدرسة إلى النيابة العامة للتحقيق فى واقعة وفاة التلميذة مريم عبد العزيز السيد وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء النيابة من الإجراءات فى شأنها، ووجه مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 ألاف جنيه لأسرة الطالبة.

يذكر أن حادث الوفاة جاء بسبب تسلل مجموعة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائى إلى حديقة رياض الأطفال بالمدرسة وقفزوا السور الحديدى للهو بالملاهى المغلقة فسقطت إحداهن من الإرجوحة حيث تم نقلها على الفور إلى مستشفى زفتى العام ووضعها بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية لإنقاذها من نزيف بالصدر وغيبوبة، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

 

وأكد محافظ الغربية، على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى العمل يعرض حياة الطلاب بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة للخطر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع تلميذة بالصف الخامس الابتدائى بعد سقوط مرجيحة عليها فى مدرسة بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محافظ الغربيه




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة