إحالة مدير مدرسة ومعلمة ومشرف للنيابة وإيقافهم عن العمل لوفاة تلميذة بزفتى

الغربية - مصطفى عادل

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،إحالة كلًا من مدير مدرسة قاسم أمين الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية ومدرسة التربية الفنية ومشرف المدرسة إلى النيابة العامة للتحقيق فى واقعة وفاة التلميذة مريم عبد العزيز السيد وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء النيابة من الإجراءات فى شأنها، ووجه مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 ألاف جنيه لأسرة الطالبة.

يذكر أن حادث الوفاة جاء بسبب تسلل مجموعة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائى إلى حديقة رياض الأطفال بالمدرسة وقفزوا السور الحديدى للهو بالملاهى المغلقة فسقطت إحداهن من الإرجوحة حيث تم نقلها على الفور إلى مستشفى زفتى العام ووضعها بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية لإنقاذها من نزيف بالصدر وغيبوبة، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وأكد محافظ الغربية، على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى العمل يعرض حياة الطلاب بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة للخطر.