إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باحالة عامل، الي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة 21 ألفا و250 قرصا مخدرا قبل ترويجها على عملائه.

كانت البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد قيام "ح. س" 53 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الجمالية (سبق اتهامه في 5 قضايا)، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 21250 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، التى إحالته لمحكمة الجنايات.