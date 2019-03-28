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إحالة طبيب متهم بتزوير شهادة دكتوراة لمحكمة جنايات دمياط

الخميس، 28 مارس 2019 04:02 م
إحالة طبيب متهم بتزوير شهادة دكتوراة لمحكمة جنايات دمياط أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أحال المحامى العام لنيابات دمياط قضية قيام طبيب عظام بتزوير شهادة دكتوراة إلى محكمة الجنح. 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط قد اكتشفت حالة تزوير لطبيب تقدم بشهادة دكتوراه مزورة صادرة من جامعة المنصورة وهو ما نفته الجامعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة الكلية بدمياط وقيدت القضية برقم 8649 لسنة 2018 جنح قسم دمياط وقيدت برقم 1370 لسنة 2018 كلى دمياط. 

وتبين أن الطبيب يعمل بأحد مستشفيات وزارة الصحة كطبيب عظام وهو طبيب فعلي، ولكن هناك واقعة تزوير في شهادة الدكتوراه.


 

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