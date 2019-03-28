أعضاء بالشيوخ الأمريكي يتقدمون بمشروع قانون لحظر بيع مقاتلات (أف 35) لتركيا

واشنطن )أ ش أ(

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي (من الحزبين الجمهوري والديمقراطي) مشروع قانون يحظر بيع المقاتلات (طراز إف 35) إلى تركيا إلا في حال ضمان الحكومة الأمريكية أن أنقرة لن تشتري (نظام أس 400) الدفاعي الجوي من روسيا.

وقالت السيناتور الديمقراطي جين شاهين - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - إن "احتمال اطلاع روسيا على الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية في إحدى دول الناتو (تركيا)، هو تهديد للأمن القومي والدولي".

وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء نظام باتريوت الدفاعي الأمريكي الصنع بدلا من (إس 400) الروسي.