أصحاب بازارات كوم أمبو يطالبون بتغيير مسار الزيارة بالمعبد

أسوان - عبد الله صلاح

"بقالنا سنين مش بيعدى علينا زبون أجنبي" بهذه الكلمات وصف أصحاب البازارات السياحية بمعبد كوم أمبو فى أسوان، حالهم بسبب موقع البازارات الذى يبتعد عن خط سير زيارة الأجانب للمعبد، مطالبين القائمين على قطاع الآثار بتحويل مسار السائحين الأجانب أثناء دخولهم إلى المعبد للمرور من أمام البازارات السياحية لديهم.

واستمع "اليوم السابع" لمطالب أصحاب بازارات معبد كوم أمبو، ومعاناتهم من عدم مرور سائحين عليهم إلا القليل على مدار سنوات مضت طالبوا خلالها المسئولين بفتح مسار لزائرى المعبد من السائحين الأجانب للمرور من أمام تجارتهم السياحية، نظراً لأن موقع البازارات يقع أسفل طريق دخول المعبد.

وقال محمد حسن مصير، صاحب بازار، إن السائحين الأجانب خلال دخولهم لزيارة معبد كوم أمبو يمرون بالبوابات الحديدية التى وضعتها الآثار، بينما تقع محلات البازارات فى طريق موازٍ للمدخل، وبالتالى فإن السائح الأجنبى عندما يدخل المعبد لا يمر من هذا الطريق، مشيراً إلى أن أصحاب البازارات اعترضوا على خط سير الزيارة وحاولوا التواصل مع المسئولين منذ سنوات مضت ولكن دون استجابة.

وأضاف "مصير"، أن هذه البازارات والبالغ عددها 64 بازارا سياحيا، هى مرخصة وملتزم أصحابها بسداد إيجاراتها والضرائب المستحقة ورسوم التأمينات بخلاف فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، ومع ذلك فإن العائد الشهرى على أصحابها غير مُجدٍ، نظراً لضعف الإقبال السياحى على هذه المنطقة، معلقاً: "مش لاقين زبون نبيع له".

وتابع محمد عامر، من أصحاب البازارات السياحية أيضاً، أن المسئولين عن الآثار بمعبد كوم أمبو لم يهتموا بوضع لافتات إرشادية تدل السائح الزائر إلى مكان وجود بازارات يمكنه أن يقتنى منها الهدايا التذكارية خلال زيارته للمعبد، لافتاً إلى وجود بائعة جائلين غالبيتهم من الأطفال يبلغ عددهم نحو 150 بائعا متجولا يضرون بأصحاب محال البازارات السياحية، لأنهم يحيطون بالسائحين أثناء دخولهم المعبد، وأحياناً أخرى يشترى السائح الأجنبى منهم ولا يشترى من البازارات الرسمية الموجودة بالمعبد، لافتاً إلى أن الضرر الواقع على أصحاب البازارات يعود إلى أن الأفواج السياحية الزائرة يبلغ عددهم أحياناً 4 آلاف سائح فى اليوم الواحد، ولا يمر منهم على منطقة البازارات السياحية سوى 200 أو 300 فقط.

وأوضح محمد عبد اللطيف مدنى، مستأجر بازار بكوم أمبو، أن معظم العاملين فى هذه البازارات من المستأجرين، أحيانًا لا يستطيعون الوفاء بسداد مستحقات الإيجار الشهرية نظراً لضعف الإقبال السياحى، معلقاً: "لدينا أسر وأطفال نحتار أحياناً فى ثمن روشتة العلاج للبيت"، مضيفاً أن أصحاب البازارات حاولوا التواصل مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خلال زيارته الأخيرة لمعبد كوم أمبو ووعدهم بأنه لا مانع من مرور السائحين فى منطقة البازارات.

وأكد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة المعبد الأثرية تركت للسائح الزائر حرية المرور داخل المعبد ولا مانع من النزول إلى منطقة البازارات السياحية، لافتاً إلى أن مطلب أصحاب البازارات بغلق الطريق الرئيسى وفتح مسار الزيارة بمنطقة البازارات السياحية فإن هذا الموضوع مرتبط بالجهات الأمنية ولا يوجد مانع لدى منطقة الآثار من ذلك الأمر.