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الخميس، 28 مارس 2019 03:45 م
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أسعار العملات اليوم الخميس 28-3-2019 فى مصر

الخميس، 28 مارس 2019 03:07 م
أسعار العملات اليوم الخميس 28-3-2019 فى مصر الدولار
كتب - محمد عطية
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شهدت أسعار العملات اليوم ، الخميس 28-3-2019، استقرارفى مختلف البنوك المصرية،  ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.26 جنيه للشراء، و17.36جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى، عند 4.60 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى
 
 
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26  جنيه للشراء
17.36  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء
17.38 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء
17.38 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26  جنيه للشراء
17.36  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.27 جنيه للشراء
17.37 جنيه للبيع
 
اليورو
اليورو
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
شهد سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه انخفاضا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.39 للشراء، 19.55 جنيه للبيع.
 
 
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.65 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.
 
الريال السعودي
الريال السعودي
 
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.60 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.
 
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،انخفاضا طفيفا وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.78 جنيه للشراء، 57.15 جنيها للبيع.
 
 
 

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