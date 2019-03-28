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أسعار الذهب اليوم الخميس 28-3-2019 فى مصر

الخميس، 28 مارس 2019 01:39 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 28-3-2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس 2019، زيادة ملحوظة بقيمة جنيهين، حيث سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً فى مصر 635 جنيها للجرام حتى الآن.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :
عيار 18 : 544 جنيها
عيار 21: 635 جنيها 
عيار 24: 725 جنيها
 
الجنيه الذهب: 5080 جنيها
 
الأوقية : 1308 دولار
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى، ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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