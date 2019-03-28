أسعار الذهب اليوم الخميس 28-3-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس 2019، زيادة ملحوظة بقيمة جنيهين، حيث سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً فى مصر 635 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18 : 544 جنيها

عيار 21: 635 جنيها

عيار 24: 725 جنيها

الجنيه الذهب: 5080 جنيها

الأوقية : 1308 دولار

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.