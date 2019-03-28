أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-3-2019.



إيقاف تداول 6 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 814.741 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 814.741 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 142 مليون ورقة مالية بقيمة 744 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.43%، والعرب على 9.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.8 مليون جنيه، 120.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 18763 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 14.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 24.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 77.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.05%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%

- سى اى كابيتال القابضة بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.57%

- اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 26.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.34%