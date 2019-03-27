90.2 % زيادة بالتعاملات النقدية مع دول الكوميسا عام 2016/2017

كتبت ـ هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء الموافق27/ 3/ 2019 النشـرة السنـــويــة لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبى عــام 2016/2017 .

وأظهرت النشرة ارتفاع متحصـلات النقد الأجنبى لتصل إلـــى 104.3 مليار دولار أمريكى عــام 2016/2017 بنسبة زيادة 19.9 ٪ عن عام 2015/2016 وتقدر هذه الزيادة بقيمة 17.3 مليار دولار أمريكى نتيجـة لزيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين لتصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكى مقابل 19 الف دولار أمريكى فى العام السابق متأثرة بتطورات سعر الصرف للعملة المحلية عقـب قرار تحرير سـعر الصرف فى نهاية عام 2016 ، وعلى نفس النسـق ارتـفعت التحـويلات الواردة لشــــراء الأوراق المـالية ( اسهم - سندات ) بمعرفة غير المقيمين، وارتفعت التحويلات الواردة مقابل تصدير بنكنوت أجنبى من 5 مليارات دولار أمريكى إلى 9.4 مليار دولار أمريكى فى عام 2016/2017 ، فى الوقت الذى انخفضت فيه متحصلات النقل والسفر من النقد الأجنبى، وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبى:

المتحصلات على مستوى بنود التحصيل والتنوع الجغرافى

هيكل متحصلات النقد الأجنبى تأثر نتيجة لإجراءات تحرير سعرالصرف حيث أرتفعت نسبة المتحصلات من الاستثمـارات المختـلفة لتصـــــل إلـــى 27٪ خـــــلال عــــام 2016/2017 مقـابـل19.3٪ فى العام السابـق ، وانخفضـت كل من، متحصـلات الصــادرات السلعيـة لتمثــل 16.2٪ مقــابــل 17.5٪ وحسابــات الصيارفــة العـرب لتمثل نسبــة 12.8٪ مقابــل 15.6٪ فى العـام السابق ومساهمات تحويلات المصريين بالخـارج لتمثل 16.7٪ مقابـل 19.6٪ وإجمــالاً مثلــت البنـود الرئيسية للمتحصلات 72.7٪ من إجمالى المتحصلات فى عام 2016/2017.

- تركزت متحصــلات النقد الأجنبى الوافــدة خلال عام 2016/2017 من حيث التنـوع الجغرافى فى المنطقة العربية ( دول جامعة الدول العربيـة ) حيث تمثـل 41.5٪ من إجمالى المتحصـلات وبقيمة تبلغ 43.3 مليــار دولار، و تتصـدر تلك الدول الممـلكة العربية السعودية بقيمـة متحصـلات تبلغ 19.2 مليـاردولار تليها الإمـارات بـرصيـد متحصــلات 10.5 مليـار دولار أمـريكى ، ثم دول القـارة الأوربيـة بنسبــة تمثــل 23.2٪ من إجمـــالى المتحصـــلات وبقيمـــة تبلــغ 24.2 مليــار دولار وتتصــدر تلك الــدول المملكــة المتحـدة بقيمـة متحصـلات 9.1 مليـار دولار تليها المـانيـا بقيمة 3.0 مليار دولار، وأخيراً دول أمريكا الشمالية بقيمـة متحصــلات 22.3 مليـار دولار وتتصــدر تلك الـــدول الـــولايات المتحـــدة الأمــــريكيـة بنحـــو 22.0 مليار دولار.

المدفوعات على مستوى بنود التحصيل والتنوع الجغرافى

ارتفع إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى لتصل إلـى 90.3 مليار دولار أمريكى عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 7.7 ٪ عن عام 2015/2016 بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار أمريكى نتيجـة لارتفاع قيمة مدفوعات سداد أقساط قروض للهيئات و المؤسسات لتصـل إلى 22.3 مليار دولار أمريكى مقابل 17.2 مليار دولار عن العام السابق، كما لم يتأثر هيكل مدفوعات النقد الأجنبى نتيجـة لإجراءات تحرير سعر الصرف حيث انخفضت نسبة مدفوعات الـواردات السلعية 55.1٪ خلال عام 2016/2017 مقابل 60.5٪ فى العام السابق وبانخفاض قدره 0.9 مليار دولار.

المتحصلات والمدفوعات على مستوى أهم التكتلات

- تضاعفت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكــوميسا ( مصر عضو بها ) لتصــل إلى 2.2 مليــار دولار بنسبة إرتفـاع قدرها 90.2٪ مقابل 1.2 مليار دولار فى العام السابق متأثرة بالتوجــه العـام نحـو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية ، فى الـوقت الذى تحول فيه ميزان المعاملات النقدية من مـوجب إلى سالب نتيجة للتراجع الحاد فى ميزان المعاملات مع ليبيا وإتجاه الأستثمارات من مصر إلى ليبيا لاستغلال فرص العمل فى إعادة الأعمار فى ليبيا.

تركزت مدفوعات النقد الأجنبى المغادرة لمصر خلال عام 2016/2017 من حيث التنوع الجغرافى فى دول القارة الأوربية بنسبة تمثل 40.7٪ من إجمالى المدفوعات وبقيمة تبلغ 36.8 مليار دولار وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 7.8مليار دولار تليها المانيا بقيمة0, 5 مليـار دولار .

المنطقة العربية ( دول جامعة الدول العربية ) حيث تمثـل 17.8٪ من إجمـالى المـدفوعات وبقيمة تبلغ 16.1 مليار دولار وتتصدر تلك الدول الإمـارات بقيمة مدفوعات تبـلغ 5.6 مليار دولار تليها المملكة العربية السعودية برصيد مدفوعات4.6 مليار دولار أمريكى.

دول أمريكا الشمالية بقيمة مدفوعات 9.3 مليار دولار وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8.9 مليار دولار .