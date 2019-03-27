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8 يونيو امتحانات نهاية العام لطلاب جامعة العريش

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:49 م
8 يونيو امتحانات نهاية العام لطلاب جامعة العريش جامعه العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت جامعة العريش مساء اليوم فى بيان لها تحديد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى يوم 8 يونيو المقبل، جاء ذلك فى اجتماع المجلس برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة.

 

وجاء فى البيان تأكيد رئيس الجامعة أن الامتحانات والتصحيح إلكترونيا، لأنها لغة العصر التى تضعها جامعة العريش قيد التنفيذ عند توافر الإمكانيات.

 

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإقامة الدائمة للعمداء وأعضاء هيئة التدريس والاستقرار فى العريش منعا لحدوث أية مشكلات فى الجداول الدراسية، وسرعة تسليم نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول.

 

وأشار إلى إعداد عدد من المنشآت والمشروعات الجديدة فى جامعة العريش وتجهيزها للافتتاح خلال احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء فى 25 من أبريل المقبل.

 

 

 


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