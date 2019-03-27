"ڨورتكس إنيرچى" تعلن إتمام التخارج بحصتها من محفظة مشروعات طاقة الرياح

كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم شركة "ڨورتكس إنيرجى" المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثماريةالعاملة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن إتمام التخارج من حصتها البالغة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح المملوكة والمدارة بالشراكة مع شركة EDPR لصالح مجموعة من عملاء "J.P. Morgan Asset Management".

وتشمل محفظة المشروعات 56 محطة طاقة رياح قائمة بإجمالى قدرة إنتاجية 998 ميجاوات فى أربع دول وهى إسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا، وتجدر الإشارة إلى أن "ڨورتكس إنيرچي" نشأت منذ أربع سنوات ونجحت فى احتلال مكانة كبيرة بين أكبر مديرى مشروعات الطاقة المتجددة فى أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تبلغ قدرتها الإجمالية لتوليد الطاقة 822 ميجاوات، فضلاً عن تنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.4 مليار يورو.

ويعكس الإتمام الناجح لعملية التخارج قدرة المجموعة المالية هيرميس على إدارة جميع مراحل استثمارات الطاقة المتجددة على الساحة الدولية، بدءًا بالاستحواذ والتشغيل ووصولاً إلى التخارج من الاستثمار، وتتطلع «ڨورتكس إنيرچي» لبدء المرحلة الجديدة من قصة نمو ونجاح الشركة بمواصلة الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة فى أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الجذابة حول العالم.