video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى 4 دول أوروبية..

"ڨورتكس إنيرچى" تعلن إتمام التخارج بحصتها من محفظة مشروعات طاقة الرياح

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:52 م
"ڨورتكس إنيرچى" تعلن إتمام التخارج بحصتها من محفظة مشروعات طاقة الرياح
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أعلنت اليوم شركة "ڨورتكس إنيرجى" المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثماريةالعاملة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن إتمام التخارج من حصتها البالغة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح المملوكة والمدارة بالشراكة مع شركة EDPR لصالح مجموعة من عملاء "J.P. Morgan Asset Management".

وتشمل محفظة المشروعات 56 محطة طاقة رياح قائمة بإجمالى قدرة إنتاجية 998 ميجاوات فى أربع دول وهى إسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا، وتجدر الإشارة إلى أن "ڨورتكس إنيرچي" نشأت منذ أربع سنوات ونجحت فى احتلال مكانة كبيرة بين أكبر مديرى مشروعات الطاقة المتجددة فى أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تبلغ قدرتها الإجمالية لتوليد الطاقة 822 ميجاوات، فضلاً عن تنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.4 مليار يورو.

ويعكس الإتمام الناجح لعملية التخارج قدرة المجموعة المالية هيرميس على إدارة جميع مراحل استثمارات الطاقة المتجددة على الساحة الدولية، بدءًا بالاستحواذ والتشغيل ووصولاً إلى التخارج من الاستثمار، وتتطلع «ڨورتكس إنيرچي» لبدء المرحلة الجديدة من قصة نمو ونجاح الشركة بمواصلة الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة فى أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الجذابة حول العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيرمس: تخرّج 3 شركات ريادة أعمال من برنامج FinTech وانضمام 4 جدد

الاستثمار

الطاقة

هيرمس

اخبار الاقتصاد

المالية




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

الحكومة تشكل لجنة لبحث برامج التعاون بين مصر والأردن والعراق.. ومدبولى: متابعة أعمال تقنين أراضى الدولة أحد أهم آليات تقييم أداء المحافظين هذه الفترة.. والموافقة على 10 قرارات أبرزها قانون تنمية المشروعات

الحكومة تشكل لجنة لبحث برامج التعاون بين مصر والأردن والعراق.. ومدبولى: متابعة أعمال تقنين أراضى الدولة أحد أهم آليات تقييم أداء المحافظين هذه الفترة.. والموافقة على 10 قرارات أبرزها قانون تنمية المشروعات

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة