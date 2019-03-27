ولي عهد أبو ظبى يصل مطار برج العرب للقاء الرئيس السيسى

كتبت رحاب نبيل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مطار برج العرب، قبل قليل، فى زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستقبل ظهر اليوم ببرج العرب بالإسكندرية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".