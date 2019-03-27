ولي عهد أبو ظبى يصل مطار برج العرب للقاء الرئيس السيسى

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مطار برج العرب، قبل قليل، فى زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستقبل ظهر اليوم ببرج العرب بالإسكندرية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
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بواسطة:
محمد العصفوري
مرحب بحبيب المصرين
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي حبيب المصرين اهلا بيك في بلدك وبين شعبك لن ننسي المواقف العظيمة النبيلة الخيرة من الشيخ زايد رحمة الله
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
مرحبا بسموك في بلدك
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي له مكانه وله مواقف لن تنسي في القلب وشعب دولة الامارات عظيم ولاد زايد