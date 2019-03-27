وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول توصيات المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول توصيات المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، والذى نظمه المركز بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور عماد عويس، أن التطور الهائل فى التكنولوجيا يعود فى جانب كبير منه إلى ما يحدث من تقدم فى علوم المواد حيث أنها تؤثر بشكل مباشر فى مجالات المعلومات والطاقة والمياه والصحة والزراعة والصناعة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر أوصى بالاهتمام بأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة لما لها من أثر فعال فى خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وما تسببه من تلوث بيئى واحتباس حرارى.

كما أضاف التقرير، أن هناك مجالا واسعا لتطبيقات المواد ذات الأبعاد النانومترية فى جوانب متعددة مثل الخلايا الشمسية، والتطبيقات الكهربية والمغناطيسية والضوئية، وخلايا الوقود، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وحماية الفلزات من التآكل. وقد تم عرض عدد كبير من الأبحاث فى تلك المجالات، وأوصى المؤتمر بالاستفادة من تلك النتائج فى إنتاج نماذج أولية من تلك المنتجات وتقييمها فنيا واقتصاديا تمهيدا لعرضها على المستثمرين للإنتاج التجارى.

وأوصى المؤتمر أيضا بالاستفادة من الخواص الميكانيكية المتميزة لمادة الجرافين حيث تعمل هذه المادة على امتصاص الصدمات وحماية ركاب السيارات فى حالة حدوث الحوادث.

وتناول المؤتمر عددا من الأبحاث المتميزة فى مجال الفلزات والسبائك والتى استهدفت تطوير الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لتلك المواد وبما يرفع من كفاءة أدائها فى التطبيقات الصناعية المختلفة، كما تم عرض الجديد فى طرق تصنيع المنتجات الهندسية مثل السباكة، وميتالورجيا المساحيق، واللحام، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقد أوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة الاستمرار فى تنظيم تلك اللقاءات من مؤتمرات وورش عمل وندوات؛ بهدف تبادل الخبرات العلمية بين الباحثين من الدول والمدارس العلمية المختلفة، وللتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال علوم المواد وكذلك التطبيقات المناسبة لنتائج تلك الدراسات فى المجالات الحياتية المتنوعة.