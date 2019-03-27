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وزير البترول: كيانات الصيانة أثبتت جدواها بزيادة استثماراتها داخليا وعربيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:40 ص
وزير البترول: كيانات الصيانة أثبتت جدواها بزيادة استثماراتها داخليا وعربيا المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت مروة الغول
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لصيانة المنشآت والمعدات البترولية لما يحققه من نتائج إيجابية من أهمها تأمين الكوادر العاملة والحفاظ على عمر المعدات والأصول وزيادة الطاقة الإنتاجية.
 
وأشار فى بيان، إلى أن رؤية قطاع البترول لإيجاد كيانات متخصصة فى أعمال الصيانة البترولية قد أثبتت جدواها، حيث حققت تلك الكيانات نتائج أعمال متميزة أهلتها لزيادة استثماراتها وأعمالها داخل قطاع البترول والانطلاق بأعمالها المتخصصة داخل مصر فى عدد من المشروعات الصناعية وكذلك فى العديد من المشروعات البترولية عربيا وإفريقيا يدعمها فى ذلك خبراتها المتراكمة وكوادرها الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه المشروعات. 
 
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) لاعتماد نتائج أعمال عام 2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسبة، ونبوية أحمد وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

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