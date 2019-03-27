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على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" بأستراليا..

وزيرة الهجرة تلتقى سيدة أعمال مصرية أسترالية وتدعوها للمشاركة بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:09 م
وزيرة الهجرة تلتقى سيدة أعمال مصرية أسترالية وتدعوها للمشاركة بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نادية تايلور، إحدى سيدات الأعمال المصريات الأستراليات المهاجرات، في حضور السفير محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" في أستراليا.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم مع نادية تايلور المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، حيث وجهت إليها وزيرة الهجرة الدعوة لحضور المؤتمر الخامس من مؤتمرات "مصر تستطيع" بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار" والذي يعُقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك للمشاركة والاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر الوطن الأم.

من جانبها، رحبت تايلور بدعوة السفيرة نبيلة مكرم لحضور المؤتمر وأكدت أنها تتابع أخبار الاقتصاد المصري بحكم خبرتها في مجال الأعمال، مشيدة بالمؤشرات الإيجابية التي حققها مما يشجعها على الذهاب إلى مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم الاستفادة من ذلك.  

وأوضحت تايلور أنها بالرغم من هجرتها إلى أستراليا منذ زمن طويل، إلا أنها لم ولن تنسى مصر، وتشعر دائمًا بالفخر تجاه جذورها المصرية والتراث المصري المتأصل في نشأتها.

وتجدر الإشارة إلى أن  نادية تايلور سيدة مصرية هاجرت إلى أستراليا منذ أعوام كثيرة مضت، تحلت بالإرادة والصبر حتى حققت حلمها وأصبحت سيدة أعمال لها دور مؤثر الأوساط الاقتصادية الأسترالية، إذ أنشأت عمًلا خاصًا بها يعرف بالـ "tna" وأصبحت مع مرور الوقت من أكبر الموردين على مستوى العالم في مجال تعبئة الأغذية وصناعة المعدات ذات الصلة، بل وحازت هي وزوجها على جائزة الأعمال للمهاجرين وهي واحدة من أكبر الجوائز في أستراليا التي تمنح لرواد الأعمال من المهاجرين، فضلاً عن خبرتها في مجال العلاقات العامة وتطوير الأعمال وإدارتها لبرنامج للأعمال الخيرية يتبع عملها الخاص.

 

 

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وزيره الهجره

مصر تستطيع

نبيله مكرم




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