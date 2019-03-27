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وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق ومأمورية شهر العقارى بمنشأة القناطر

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:13 م
وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق ومأمورية شهر العقارى بمنشأة القناطر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
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أناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، فى افتتاح مكتب توثيق ومأمورية الشهر العقارى بمنشأة القناطر ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، والتى تكفلت بتجهيز وإعداد المكتب والمأمورية.

 

وقامت وزارة العدل بتطوير وإنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقارى، لتساير الطفرة المتحققة فى نطاق الشهر العقارى، والخدمات المميكنة التى يقدمها للجمهور والقائمة على نظام الشباك الواحد، لتقليل الاعتماد على العنصر البشرى واختصار الوقت والإجراءات والتيسير على المواطنين.

 

وفى ذات السياق واستمراراً لخطة رفع كفاءة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، قامت وزارة العدل بافتتاح مكتب توثيق السويس المطور، ومكتب توثيق الإسماعيلية أول، ومكتب أبشواى الفيوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد رفع كفاءة هذه المكاتب باعتماد النظم الالية والمكينة فى تقديمها للخدمات للجمهور بنظام الشباك الواحد والنداء الرقمى والبصمة الإلكترونية.

 


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الشهر العقارى

مكاتب التوثيق

خدمات الشهر العقارى

مكتب توثيق السويس المطور

مكتب توثيق الاسماعيلية اول

مكتب ابشواي الفيوم

جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان




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