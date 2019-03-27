وزارة التخطيط تستكمل الوحدة الرابعة من ماجستير إدارة الأعمال والابتكار

كتبت أمنية جلال

استكمل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوحدة الرابعة من ماجستير إدارة الأعمال والابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج وذلك بالاستعانة بالدكتور "إنريك سيكارا" أحد أفضل الخبراء الدوليين فى مجال التفكير التصميمى.

ومن جانبها أشارت غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 إلى أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال يأتى كنتاج للجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارتى التعليم والتجارة، فضلًا عن كونه يمثل تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى مشاركة عدد من البنوك والمجلس الثقافى البريطانى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأشارت خليل إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى من شأنها المساهمة فى تحقيق الأهداف الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتابعت غادة خليل أن الهدف من منهج ريادة الأعمال والذى يقدمه الخبراء فى هذا المجال هو خلق جيل جديد من ريادى الأعمال المصريين.

جدير بالذكر أن الوحدة الرابعة تضمنت ورشة عمل بعنوان "خطوة حل المشكلات الإبداعية للأعمال.. إطار عمل الابتكار المتركز على العملاء"، والتى ركزت على هدف رئيس تمثل فى أن يتبنى المشاركون عقلية تركز على رضا العملاء، حيث تم تشكيل مجموعات ذات تخصصات متعددة من المبدعين والمطورين والمنفذين، وذلك بهدف تعظيم النتائج، حيث تم التعامل مع عدد من التحديات مثل: تحدى تخفيض أو القضاء على الاختناقات المرورية بوسط المدن، وتحدى الشيخوخة السكانية التى تعانى منها بعض البلدان، إلى جانب تحدى الإصابة بالمرض خلال السفر للخارج.

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