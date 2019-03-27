هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية تعقد اجتماعا على مستوى المندوبين

رسالة تونس مصطفى عنبر

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات - التابعة للقمة العربية - اجتماعا اليوم، الأربعاء، على مستوى المندوبين - وذلك على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسئولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يعقد في وقت لاحق للإعداد للقمة العربية "الثلاثين" فى تونس.

وترأس الاجتماع ، السفير أسامة النقلي مندوب السعودية لدى الجامعة العربية ، باعتبار بلاده تمثل الرئاسة للقمة العربية السابقة ، التي عقدت في مدينة "الظهران".

وراجع الاجتماع التقرير الذي أعدته الهيئة حول متابعة تنفيذ قرارات قمة " الظهران"، وما يتعلق بتنفيذه من قرارات، والعراقيل التى واجهت تنفيذ بعضها.