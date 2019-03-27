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هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية تعقد اجتماعا على مستوى المندوبين

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:32 م
هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية تعقد اجتماعا على مستوى المندوبين السفير اسامة النقلى
رسالة تونس مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات - التابعة للقمة العربية - اجتماعا اليوم، الأربعاء، على مستوى المندوبين - وذلك على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسئولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يعقد في وقت لاحق للإعداد للقمة العربية "الثلاثين" فى تونس.
 
وترأس الاجتماع ، السفير أسامة النقلي مندوب السعودية لدى الجامعة العربية ، باعتبار بلاده تمثل الرئاسة للقمة العربية السابقة ، التي عقدت في مدينة "الظهران".
 
وراجع الاجتماع التقرير الذي أعدته الهيئة حول متابعة تنفيذ قرارات قمة " الظهران"، وما يتعلق بتنفيذه من قرارات، والعراقيل التى واجهت تنفيذ بعضها.
 
 

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