ننشر أعداد من أدوا الامتحان الإلكترونى منذ انطلاق الاختبارات على التابلت

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع " تفاصيل وأعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام والذين أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى منذ أن بدأت الامتحانات على التابلت الأحد الماضى وحتى اليوم الأربعاء.

وأدى الامتحان على التابلت فى أول يوم فى مادة اللغة العربية 120 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 330 ألف طالب وطالبة خلال أداء امتحان مادة الأحياء و580 ألف اختبروا فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، إضافة إلى 420 ألف أدوا امتحان الجغرافيا حتى الآن ومن المقرر أن يتخطى هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 500 ألف مع نهاية اليوم قبل غلق منصة الامتحان.