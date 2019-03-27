video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أعداد من أدوا الامتحان الإلكترونى منذ انطلاق الاختبارات على التابلت

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:26 م
ننشر أعداد من أدوا الامتحان الإلكترونى منذ انطلاق الاختبارات على التابلت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
ينشر اليوم السابع " تفاصيل وأعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام والذين أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى منذ أن بدأت الامتحانات على التابلت الأحد الماضى وحتى اليوم الأربعاء.
 
 
وأدى الامتحان على التابلت فى أول يوم فى مادة اللغة العربية 120 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 330 ألف طالب وطالبة خلال أداء امتحان مادة الأحياء و580 ألف اختبروا فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، إضافة إلى 420 ألف أدوا امتحان الجغرافيا حتى الآن ومن المقرر أن يتخطى هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 500 ألف مع نهاية اليوم قبل غلق منصة الامتحان.
 
 
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تؤكد فتح باب التقدم للمدارس اليابانية أوائل إبريل المقبل

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى ترم اول

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة