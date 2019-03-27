نقابة الأطباء البيطريين تفتتح مقر اتحاد البيطريين العرب الجمعة المقبل

قال الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب، وذلك يوم الجمعة المقبل، 29 مارس 2019، بعد تطويره، مشيرا إلى أن البدء فى عمليات تطوير المقر جاءت عقب اختيار الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيسا للاتحاد، ومصر كمقر دائم له، خلال الاجتماع الأخير الذى تم عقده فى القاهرة.

وأوضح نبيل، في بيان، أنه تم تجهيز مقر الاتحاد بشكل مميز، لخدمة كافة الدول العربية الأعضاء، لافتا إلى أنه جارى العمل على إنشاء موقع إلكترونى خاص بالاتحاد، لتمكن الأطباء البيطريين بالمنطقة من المتابعة بشكل جيد لكافة أنشطة وخدمات الاتحاد، مشيرا إلى أن المركز العلمى التابع لنقابة البيطريين سيقدم بدوره خدمات تدريبية للأطباء العرب، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الطرفين.

وأشار الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إلى أن عمل الاتحاد لم يكن مفعل بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بجانب انتقال مقره إلى تونس بدلا من القاهرة، لافتا إلى أنه حاليا وبعد النجاح فى جمع أكبر عدد من النقابات في اجتماع بمصر، تم استعادة المقر إلى مصر، مضيفا: لذا فأن نقابة الأطباء البيطريين أعدت مقر يليق بمهنة الطب البيطرى بالعالم العربى، ليكون قاعدة قوية لتحريك ملفات الطب البيطرى على مستوى المنطقة، لصالح الأمن القومى الغذائى العربى.

كما أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء البيطريين العرب ، أن افتتاح مقر الاتحاد يأتى فى إطار اهتمام النقابة في تفعيل دور الاتحاد العربى، عقب توقف نشاطه لفترة طويلة، لافتا إلى أن أول خطوات إحياء الاتحاد من جديد تمثلت في تشكيل لجنة الطبيبات البيطريات، خلال الاجتماع الأخير للاتحاد في مصر، بعضوية طبيبات ممثلات للدول الأعضاء، لرفع كفاءة الطبيبات، ومساعدتهم فى تأدية عملهم.

وأوضح عبد الحميد، أن لجنة المشاريع البيطرية تدرس خلال الفترة الجارية، سُبل تحقيق التكامل بين دول المنطقة العربية فيما يتعلق بالجانب البيطرى، من خلال وضع مشاريع تعتمد على استغلال إمكانيات كل دولة، مؤكدا أن إطلاق الموقع الخاص بالاتحاد يعزز من جهود نقابة البيطريين في التواصل بشكل مباشر مع الأطباء البيطريين العرب.