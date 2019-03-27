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نتيجة قرعة الحج السياحى لعام 2019 وإعلانها رسميا اليوم

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:19 ص
نتيجة قرعة الحج السياحى لعام 2019 وإعلانها رسميا اليوم الحج _ أرشيفية
كتبت - آمال رسلان
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تستعد وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لإجراءات القرعة العلنية للحج السياحى للعام 1440هـ مساء اليوم الأربعاء، لاختيار 36 ألف شخص لأداء الفريضة من 150 ألف متقدم تقريبا، وبعد الإعلان عن الفائزين يبدأ من لم يحالفهم الحظ استرداد مبالغ جدية الحجز التى تم دفعها خلال التقديم بعد 30 يوما.

 

وقال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة أن ضوابط الحج لهذا الموسم والتى أقرتها وزارة السياحة تؤكد على إمكانية استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الفوز بالقرعة، بعد شهر من تاريخ إعلان النتيجة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم فتح باب الكيانات بين الشركات لجميع المستويات معًا من بعد غد الخميس حتى يوم 4 إبريل المقبل.

 

وأضاف، أن ضوابط الحج السياحى تتضمن قائمة انتظار لكل شركة سياحية، وتشتمل على أسماء الحجاج بالترتيب التنازلى ليتم إجراء القرعة، والاستقرار على الأعداد النهائية لاستكمال العدد المحدد لكل شركة.

 

وأوضح، أن الحج الاقتصادى والبرى يتميزان بأن أسعارهما منخفضة، وذات جودة عالية، وخدمات جيدة، وقد تم تخصيص 24 ألف تأشيرة، أى 70% من تأشيرات الحج السياحى للمستوى الاقتصادي، لافتًا أنه وضعت ضوابط تتضمن خدمات مميزة للحج البرى والاقتصادى طول فترة أداء مشاعر الحج، وإلى عودة الحجاج لأرض الوطن.


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