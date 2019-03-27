مهاجرون يختطفون سفينة شحن بعد مشاركتها فى انقاذهم قبالة سواحل ليبيا

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أكد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى ما تردد عن تقارير تفيد باختطاف سفينة شحن من جانب مجموعة من المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وزير الداخلية الإيطالى قوله "إن طاقم سفينة الشحن قام بإنقاذ المهاجرين الذين قاموا فى وقت لاحق بالسيطرة على السفينة وتغيير مسارها - على ما يعتقد - فى اتجاه مالطا أو إيطاليا"، وتابع "أن هذه هى أول حادث قرصنة من نوعها يقوم خلالها مهاجرون باختطاف سفينة شحن فى أعالى البحار".



من جانبه، أكد متحدث باسم قوات الجيش المالطي، أن قواته تقف على استعداد للتعامل مع حادث اختطاف مجموعة من المهاجرين لسفينة شحن قبالة سواحل ليبيا، قائلًا "إن السفينة المخطوفة ما زالت - حتى الآن - داخل مياه ليبيا".