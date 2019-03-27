"مميش": معركة التنمية الحقيقية وبناء مصر الجديدة أنطلقت من منطقة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن معركة التنمية الحقيقية لمصر وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة، أنطلقت من منطقة قناة السويس ومحافظات القناة، وإهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعته لما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة الثلاث، والذى يهدف إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة وتنمية سيناء وشرق قناة السويس، مؤكدا على أنها ستكون قريبا أكبر منطقة اقتصادية فى العالم،

جاء ذلك، خلال الزيارة التى قام بها الفريق "مميش" لديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتى أستقبله خلالها اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، وفى حضور وكلاء الوزارة، ومديري العموم لمديريات الصحة والسكان والتضامن الإجتماعى، والتربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشاررئيس هيئة قناة السويس ، خلال اللقاء إلى أن العمل فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمنطقة، يجرى على قدم وساق، وعلى مدار الـ 24 ساعة وفى سباق مع الزمن بالتزامن مع التوسع فى إقامة الأنشطة الاقتصادية والتنموية المتنوعة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وأن هيئة قناة السويس بجميع أجهزتها والعاملين بها لم ولن تدخروسعا فى تقديم كافة سبل الدعم لمحافظات الإقليم بالإضافة الى الدعم الفني واللوجيستى وخدمة المجتمع .

وأضاف مميش، أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطويرالبنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحليه المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، وأن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

ومن جهته، أشاد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بدور هيئة قناة السويس ومشاركتها وإسهاماتها الفعالة فى كافة المشروعات التنموية والخدمية ، التى يجرى تنفيذها بالمنطقة وخاصة الدورالمجتمعي وخدمة مواطني إقليم القناة وسيناء.