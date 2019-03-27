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مكتبة الحرم المكى تنظم محاضرة لتسهيل تعلم اللغة الصينية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:07 ص
مكتبة الحرم المكى تنظم محاضرة لتسهيل تعلم اللغة الصينية الكعبة
كتب – إسماعيل رفعت
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قالت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، إنه تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتى تهدف لتطوير المنظومة التعليمية وربط ثقافات وأواصر التواصل، يبادر القسم النسائى بمكتبة الحرم المكى الشريف بإقامة لقاء ثقافى تعليمى بعنوان (مفاتيح تسهيل تعلم اللغة الصينية) تقدمه المدربة شذى سالم بكيش يوم 20-07-2019 من الساعة الخامسة مساء إلى الثامنة مساء.
 
ويتناول اللقاء عدة محاور رئيسية منها، أهمية تعلم اللغة الصينية وكيفية تعلمها، الكلمات والعبارات الشائعة فى اللغة الصينية وكيفية نطقها، وأهم المواقع التى تساعد على تعلم اللغة الصينية.
 
ويأتى هذا باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس فى تطوير التعليم والارتقاء به وتطوير طلاب العلم فهم إحدى ركائز تطور المجتمعات.
 
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مكتبة الحرم المكى

اللغة الصينية




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