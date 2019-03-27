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مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار لغم بريف حلب شمالى سوريا

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:19 م
مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار لغم بريف حلب شمالى سوريا انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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قتل وأصيب 13 مدنيا، اليوم الأربعاء، بعد انفجار لغم فى ريف محافظة حلب شمالى سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بـ "مقتل 9 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة تل جبين بريف حلب الشمالي".

 

 


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