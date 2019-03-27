مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار لغم بريف حلب شمالى سوريا

قتل وأصيب 13 مدنيا، اليوم الأربعاء، بعد انفجار لغم فى ريف محافظة حلب شمالى سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بـ "مقتل 9 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة تل جبين بريف حلب الشمالي".