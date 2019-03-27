معلم يعتدى على طالب بالضرب والسب لتحدثه أثناء الحصة بمدرسة فى بنها

من جانبه، أمر صبري عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية، بإحالة المدرس للتحقيق الفورى واستبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

كشفت التحقيقات قيام المدرس" أحمد. ع .ح "معلم لغة إنجليزية بالمدرسة بالتعدي بالضرب والصفع والسب علي التلميذ "أحمد .ن" وضربه على وجهه حتى سقط علي الأرض وغاب عن الوعي من كثرة الضرب وسبه بألفاظ خادشة للحياء، مما أثر على نفسية التلميذ وسط زملائه.

تبين من التحقيقات، أن المدرس دائم المشاكل والتعدى بالضرب علي التلاميذ في مخالفة صريحة لتعليمات منع الضرب بالمدارس .

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