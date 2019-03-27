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الأربعاء، 27 مارس 2019 03:53 م
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معلم يعتدى على طالب بالضرب والسب لتحدثه أثناء الحصة بمدرسة فى بنها

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:57 م
معلم يعتدى على طالب بالضرب والسب لتحدثه أثناء الحصة بمدرسة فى بنها مدرس يعتدى على تلميذ - أرشيفية
القليوبية -نيفين طه
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شهدت مدرسة الشهيد عبدالله عبد المنعم قنديل، بمرصفا التابعة لإدارة بنها التعليمية واقعة مؤسفة عندما إنهال مدرس لغة إنجليزية بالضرب والصفع علي وجه تلميذ بالمدرسة وسبه بالألفاظ النابية أمام زملائه، بحجة أنه يتحدث أثناء الحصة، حيث حرر ولى أمر التلميذ مذكرة بالواقعة وتشكلت لجنة للتحقيق من الإدارة التعليمية.

من جانبه، أمر صبري عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية، بإحالة المدرس للتحقيق الفورى واستبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
 
كشفت التحقيقات قيام المدرس" أحمد. ع .ح "معلم لغة إنجليزية بالمدرسة بالتعدي بالضرب والصفع والسب علي التلميذ "أحمد .ن" وضربه على وجهه حتى سقط علي الأرض وغاب عن الوعي  من كثرة الضرب وسبه بألفاظ خادشة للحياء، مما أثر على نفسية التلميذ وسط زملائه.
 
تبين من التحقيقات، أن المدرس دائم المشاكل والتعدى بالضرب علي التلاميذ في مخالفة صريحة لتعليمات منع الضرب بالمدارس .
 
 
 
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غنيم

قم للمعلم و وفه التبجيل

المدرس ضربه عشان بيتكلم في الحصة؟ لا مالوش حق

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