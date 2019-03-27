مستشار النمسا يعلن حل منظمة متورطة مع منفذ الهجوم على المسجدين فى نيوزيلندا

فيينا(أ ش أ)

أعلن مستشار النمسا سباستيان كورتس حل منظمة (الهوية) النمساوية العنصرية المتطرفة بعد ثبوت تلقيها تبرعات من الإرهابى الذى نفذ الهجوم على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة العشرات.

وقال مستشار النمسا - فى تصريح عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء النمساوى اليوم الأربعاء، إن حكومته سوف تتصدى للتطرف والعنصرية بكل أشكالها وخلفياتها ولن تتسامح أبدا مع الجماعات التى تتبنى أفكارا خطرة ومهددة لاستقرار وسلام المجتمع.

وشدد على أنه "بغض النظر عن نوع التطرف يجب آلا يكون لمثل هذا السلوك مكان فى بلدنا وفى مجتمعنا"، مشيرا إلى أن الحكومة النمساوية سوف تمضى قدما فى تطبيق القانون بصرامة ضد هذا الفكر .