محافظ قنا يتفقد مشروع توسعة محطة مياه الشرب ومستشفى دشنا

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الجميد الهجان محافظ قنا ، مدينة دشنا لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية .

استهل الهجان جولته بتفقد مشروع توسعة محطة مياه شرب دشنا والذى سوف يساهم فى رفع قدرتها من 400 لتر/ ثانية الى 800 لتر/ ثانية بما يعادل 68 الف متر مكعب بتكلفة مالية تصل الى 120 مليون جنيه ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من انشاء الخزان الأرضي واحواض التجفيف فيما يجرى انشاء مبنى المرشحات والمروقات مضيفا انه سيتم ربط المحطة بشبكة المياه القائمة بمدينة دشنا والقرى التابعة لها فور الانتهاء من تنفيذها تمهيدا لبدء ضخ المياه للمواطنين لتلبية احتياجات الأهالي من المياه النقية.



وشدد الهجان على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للإنتهاء من تنفيذ المحطة قبل فصل الصيف نظرا لزيادة استهلاك كميات المياه خلال هذه الفترة .



وتابع الهجان جولته بتفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع إحلال وتجديد ثلاث مستشفيات على مستوى المحافظة "ابوتشت – نجع حمادي – دشنا" والذي بدأ في يوليو عام 2015 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه ثلاثة مستشفيات منها 214 مليون جنيه لمستشفي دشنا ، مشيرا إلي أن المستشفي مقام على مساحة 2300 م2 وأن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بها وصلت الى 60% حيث تم الانتهاء من تركيب الشبكات الخاصة بالغازات والإطفاء والتكييف المركزي طبقًا للكود العالمي للمستشفيات مضيفا انه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بالمبنى في مايو المقبل.



والجدير بالذكر أن المستشفى يتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سرير، إضافة إلى 4 غرف للعمليات وغرفتين للإفاقة و8 غرف عزل طبي ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل وعدد 6 مصاعد كهربائية " 3 للمرضى ، 1 للعمليات 2 لمرضى الغسيل الكلوي " ، كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية والغسيل الكلوي ومبنى للنفايات إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ .



