محافظ دمياط تستقبل القنصل الأمريكى بالإسكندرية لبحث التعاون المشترك

تناول اللقاء تناول عددا من الملفات والتى جاء على رأسها إنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء منه داخل المحافظة لدفع عجلة التنمية بها وذلك على هامش زيارة القنصل العام لشركة سيجاس بالمنطقة الحرة العامة.

كما أكدت محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك الكثير من المقومات التنموية بالإضافة إلى إشتهارها بعدد من الصناعات التى استطاعت ان تحقق صورة قوية لدى بعض الدول، ودعت المحافظ القنصل الأمريكي بزيارة منطقة اللسان بمدينة رأس البر والتى تعد نقطة إلتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط وما تمثله من طبيعة ساحرة وفريدة، وكذلك كوبرى دمياط التاريخى الكائن أمام مكتبة مصر العامة والذى يعد أثرا هاما يعبر عن تاريخ المحافظة مؤكدة سعيها نحو تحقيق الاستفادة منه بما يليق بمكانته.

كما تحدثت الدكتورة منال عوض أيضا عن مدينة دمياط للأثاث والتى تعد أحد المشروعات القومية الهامة التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة وتقام على مساحة 331 فدان وتضم 54 هنجر بإجمالى 1348 ورشة بهدف دعم صناعة الاثاث المصرية ووضعها على الخريطة التجارية والصناعية العالمية.

من جانبها، أعربت نانسى كوربت عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة دمياط مثنية على رؤية محافظ دمياط المستقبلية لتحقيق التنمية فى كافة المجالات.