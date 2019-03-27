محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية فى 4 قرى بتكلفة 20 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، عددا من المشروعات الخدمية ،ضمن برنامج مركز ومدينة بني سويف للإحتفال بالعيد القومي، بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيها، تخدم 55 ألف نسمة تقريباً في 4 قرى وتوابعها في قطاعات:التعليم، الصحة،الشباب والرياضة، وذلك ضمن البرنامج الميداني الأسبوعى المعد لإفتتاح 80 مشروع خدمي بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة ، وفي إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق و الخدمات في الصعيد.

وكان في استقبال المحافظ كل من: الدكتور عبد الرحمن برعي،المهندس عاطف عبد الجواد،عضوي مجلس النواب، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومحمد حسام كيل وزارة التربية والتعليم ،والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،المهندس عمر عبد اللطيف مديرعام الأبنية التعليمية، وأحمد سرور مديرعام الشباب والرياضة ،والدكتورأشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والمهندس أبو الخير عبد العليم رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بباروط ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة أحمد زويل الإبتدائية بقرية رياض باشا "إنشاء جديد"على مساحة إجمالية 1850م2 بتكلفة 5 ملايين و324 ألف جنيه،وتتكون من دور أرضي و4علوي تحوي 12فصلا دراسيا+4 رياض أطفال ،ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض،حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلة الابتدائية ،وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول،بالإضافة إلى افتتاح مدرسة أسماء بنت أبي بكر الرسمية للغات "إنشاء جديد" بقرية إهوة على مساحة إجمالية 2196م2 يتكلفة 6ملايين و763 ألف جنيه،وتتكون من 22 فصلاً "18 فصلا دراسيا +4 فصول رياض أطفال" وتضم معمل لغات وكمبيوتر وغرف أنشطة وتطوير تكنولوجي ومكتبة ومجالات وفراغ متعدد الأغراض ودروات مياه بنين وبنات ودورات مياه خاصة بذوي الإعاقة.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة بإصدار كتاب دوري أو أمر إداري يتم توزيعه على مديري المدارس للحفاظ على مكوناتها ونظافة الجدران ومنع الكتابة عليها من خلال المتابعة المستمرة لتوعية الطلاب ، وتنمية روح الإنتماء لدى التلاميذ لمدرستهم للحفاظ عليها ، مشيرا إلى أهمية التجهيز للأنشطة الصيفية وذلك سيجعل من المدرسة مكانا مميزا يحبه التلاميذ والطلاب.

وافتتح المحافظ أيضا المركز الطبي التخصصي بقرية باروط على مساحة 600 متر بتكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه"جهود ذاتية"منها 4.5 مليون تبرعات و2.5 مليون من موارد الجمعية، ويتكون المستشفى من طابقين،إذ يوجد بالدور الأرضي أقسام: الاستقبال وغرف الإدارة ،وعيادات النساء والجراحة العامة والعظام والأطفال ومعمل تحاليل ومركز أشعة وغرف عمليات لجراحة العظام والعامة والطوارىء،بينما يضم الدور الأول علوى:غرف عمليات كبرى وصغرى ومركز للأطفال المبتسرين و8 حضانات مجهزة على مستوى عال ومزودة بأجهزة"EPAP"وغرف للإفاقة والإقامات الخاصة وأحدث أجهزة للأشعة التليفزيونية ثلاثية الأبعاد وقسم لتنظيم الأسرة بالمجان،حيث يشرف على تشغيل المستشفى"الذي يستقبل حالات الطوارئ على مدار 24ساعة"نخبة من الاستشاريين والأخصائيين وأطقم تمريض على مستوى عال.

وأشاد المحافظ، بمستوى المشاركة المجتمعية وتفاعلها في خدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة القطاع الصحي، الذي يتطلب تكاتف وتضافر كافة الجهود الأهلية من أجل المساهمة مع الدولة في النهوض بالقطاع،معربا عن تقديره للدور الرائد والبارز للجهود الذاتية في تنفيذ المشروعات الخدمية في كل قطاعات المرافق والخدمات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تخفيفًا للعبء عن كاهل المواطنين البسطاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأختتم المحافظ زيارته بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب محمد قصلة2 على مساحة 1289م بعزبة على سليمان التابعة لقرية تزمنت الشرقية ،بعد رفع كفائته وإنارته وتنجيله بالنجيل الصناعي بتكلفة 1 مليون و85 ألف جنيها بتمويل من وزارة الشباب،حيث تفقد المحافظ الملعب وأشاد بتنجيله ومستوى التنفيذ ، معربا عن سعادته بافتتاح الملعب لتكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة ،وموجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة.