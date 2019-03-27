محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بـ15 مليون جنيه بمركز الفشن

بنى سويف- هانى فتحى

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، عددا من المشروعات الخدمية ،ضمن برنامج مركز ومدينة الفشن للإحتفال بالعيد القومي، بتكلفة تزيد عن 15 مليون جنيها،والتي تخدم أبناء 3 قرى في قطاعات التعليم ،الشباب والرياضة، والأوقاف ،وذلك في إطار البرنامج الميداني الأسبوعى المعد لإفتتاح 80 مشروع خدمي بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة،وفي إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح المدرسة الابتدائية بعزبة دوس للتعليم الأساسي "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 1730متر منها "366 متر للمباني " بتكلفة 5 ملايين و192 ألف جنيه،وتتكون من 5 طوابق "أرضي و4 علوي " وتضم معمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم الأساسي ،وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة عزبة الوقف للتعليم الأساسي " إنشاء جديد" بتكلفة 4 ملايين و664 ألف جنيه،على مساحة إجمالية 975متر منها" 303 متر للمباني"،وتتكون من 11 فصلاً دراسيا،وتضم معمل مطور ومكتبة وغرفة طبيب وغرف للمجالات والكمبيوتر والأنشطة ودورات مياه بنين وبنات ودورات مياه لذوي الإعاقة.

كما قام المحافظ بافتتاح مدرسة الشهيد محمد رشدي الابتدائية رقم 1 بقرية الفنت الغربية ،بتكلفة وصلت إلى 5 ملايين و843 ألف جنيه ، على مساحة إجمالية 1950متر"منها 480 مباني"،وتتكون دور أرضي و4 علوي تحوى 11 فصلا دراسيا.

وافتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة الفشن على مساحة 1225 متر،بعد رفع كفائته وإنارته وتنجيله بالنجيل الصناعي بتكلفة 776 ألف جنيها بتمويل من وزارة الشباب، ،حيث تفقد المحافظ الملعب وأشاد بتنجيله ومستوى التنفيذ، معربا عن سعادته بافتتاح الملعب لتكون متنفسا لأبناء مدينة الفشن لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة ،بالإضافة إلى افتتاح مسجد عزبة الوقف بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، حيث قدم المحافظ التهنئة للأهالي بهذه المناسبة ، موجها الشكر لكافة جهود المتطوعين في خدمة المجتمع ، وكل من يقوم بالسعي لتبرع وإقامة دور العبادة فى جميع أرجاء المحافظة.

رافق المحافظ خلال زيارته لمركزومدينة الفشن كل من جمال هندي، على أبودولة عضوى مجلس النواب،وأحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن،ومحمد حسام كيل وزارة التربية والتعليم، ،المهندس عمر عبد اللطيف مدير عام الأبنية التعليمية، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد افتتح في وقت سابق من اليوم عددا من المشروعات الخدمية ، بمركز ومدينة بني سويف، في قطاعات التعليم ،الصحة،الشباب والرياضة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.