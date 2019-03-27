محافظ بنى سويف يتابع استعدادات الصوامع لموسم توريد القمح

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، أنه تم إعداد خطة محكمة لموسم توريد القمح بالتنسيق مع وزير الزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة،مشدداً على أن اللجنة ستلقى متابعة مباشرة منه حتى يخرج موسم القمح بالشكل المطلوب.

ولفت المحافظ إلى أن هذه اللجنة تتولى عملية الإشراف ومتابعة استلام وتوريد محصول القمح وحتى نهاية أعمال التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام بكل موقع تخزيني مع إعداد التقارير والبيانات اليومية وموافاة الجهات الرقابية.

جاء ذلك خلال زيارته لصوامع سدس لتخزين القمح بمركز ببا،وذلك للوقوف على جاهزية الصوامع استعدادا لموسم توريد القمح ومتابعة منظومة العمل بالصوامع، ضمن برنامج ميداني سيقوم من خلاله بمتابعة وتفقد أماكن التخزين المتوافرة بالمحافظة من صوامع وهناجر وشون

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الصوامع،والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "وافتتحها الرئيس السيسي بالفيديو كونفرانس في مايو2017" ،وتتكون الصوامع من 12 خلية معدنية،سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن،حيث تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم والتي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون،ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى

وأشاد المحافظ بمستوى الجاهزية والنظم الحديثة بالصوامع التي جعلت من محافظة بني سويف مركزا لتخزين الأقماح ، سواءالمحلية أو المستوردة،مؤكدا على أن بني سويف حظيت بإهتمام من القيادة السياسية كإحدى محافظات الصعيد التي تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ،حيث كان لبني سويف نصيب كبير من المشروعات القومية العملاقة في قطاعات الصحة والكهرباء والتكنولوجيا والزراعة والخدمات الجماهيرية والطرق وغيرها

رافق المحافظ خلال الزيارة هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا،والمهنددس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة ومسؤولو الصوامع والتموين