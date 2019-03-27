محافظ الوادى الجديد يكرم الأمهات المثاليات وذوى الإحتياجات الخاصة (صور)

نظمت محافظة الوادى الجديد، احتفالية كبرى اليوم الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وذلك تحت رعاية وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وحنان مجدى نائب المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة بقاعة ديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاحتفال، على تقديره لدور المرأة والأم المصرية بإعتبارها أساس التنشئة بالمجتمع، وتعظيمه لتضحياتها فى بناء الوطن .

كان اللواء محمد الزملوط قد كرم الأم المثالية على مستوى المحافظة بمسابقة وزارة التضامن فى وقت سابق. بينما تم اليوم تكريم سبع أمهات مثاليات على مستوى مراكز المحافظة وهم أميمة محمد إمام ويامنة سويلم أبو الجود وليلى محمد على عثمان وأسماء سنوسى سيد وروحية عمر على محمد وعواطف أحمد على عبد الله ونبيلة عبد العزيز على والي.

كما كرم محافظ الوادى الجديد اليوم الطلاب المشاركين بماراثون الجرى والدراجات لذوى الإحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، والذى أقيم بمحافظة بورسعيد و حصل الطالب أحمد يحيى عبده من مدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بالمسابقة بينما حصل الطالب أسامة جبريل حسين من المدرسة الفكرية بإدارة الداخلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بنفس المسابقة.

وعقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة أعضاء المجلس التطوعى للشباب بالمحافظة.

وتم مناقشة إستعدادات المديريات المختلفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وأكد الزملوط على تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وفتح منافذ لبيع السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية وإمدادها بالسلع والمنتجات اللازمة بأسعار تنافسية. كما وجه بحصر جميع المساجد التى تحتاج لرفع كفاءتها على مستوى المحافظة.

من ناحية أخرى، تم مناقشة آخر المستجدات فى ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة، حيث وجه الزملوط بسرعة إنهاء ملفات التقنين، وتكثيف عمل لجان الفحص والمعاينة للإسراع فى إسترداد حق الدولة والشعب.

كما وجه المحافظ بتنفيذ قوافل تعليمية بقرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق النائية، لطلاب الثانوية العامة وذلك للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، كما شدد على منع استخدام مكبرات الصوت بقاعات الافراح المفتوحة تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة، وإغلاق القاعات المخالفة لهذا القرار، مراعاةَ لظروف الطلاب وغيرهم من المرضى وكبار السن.