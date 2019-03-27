محافظ الوادى الجديد: إدراج 6 قرى جديدة لتوصيل الصرف الصحى

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن إدراج 6 قرى جديدة لتوصيل مشروع الصرف الصحى لها بنظام المشاركة المجتمعية على أن تتحمل القرية 40% من تكلفة التوصيل، بينما تتحمل المحافظة باقى التكلفة.

وأكد "الزملوط"، فى تصريحات صحفية، أنه جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدبير الاعتمادات المالية الخاصة بتوصيل مرفق الصرف الصحى للقرى الستة، على أن يدرس مدى إمكانية توصيل المرفق لقرية القطارة شمال واحة الخارجة بمجرد توفير 40% من تكلفة المشروع من أهالى القرية.

كان محافظ الوادى الجديد، أعلن عن خطة لتوصيل الصرف الصحى إلى 48 قرية على مستوى المحافظة خلال 4 سنوات، ويجرى حاليا العمل فى 15 قرية، وجار استكمال الباقى على عدة مراحل، وأن المشروع بكل قرية يشمل خطوط انحدار ومحطة معالجة وصرف متكاملة، بالإضافة لقرى سيجرى توصيل المرافق إليها بالجهود الذاتية من خلال تحمل 40% من تكلفة المشروع على أهالى القرية والباقى تتحمله المحافظة.