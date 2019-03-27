محافظ المنوفية يترأس الإجتماع الشهرى للمجلس الإقليمى للصحة

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الإجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للصحة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عميد كلية طب المنوفية ، ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعى والإسكان والطب البيطرى ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفى شبين الكوم التعليمى ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ونقباء الصيادلة وأطباء الأسنان ومدير عام فرع هيئة التأمين الصحى ومدير إدارة المجالس .

بدأ الإجتماع بمناقشة توصيات الإجتماع السابق ،ثم قام وكيل وزارة الصحة بعرض دور المشاركة المجتمعية خلال شهر مارس الجارى وذلك بمستشفى شبين الكوم التعليمى ، وزاوية رازين ، منشأة سلطان للإرتقاء والنهوض بالمنظومة الطبية المقدمة للمواطنين. وفى كلمته وجه عميد كلية طب المنوفية الشكر للمحافظ لمشاركته تلك الإجتماع كما قام بعرض تقرير عن أداء مستشفيات جامعة المنوفية عن عام 2018 متضمن الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى المنوفية فى مختلف التخصصات.

كما تناول الإجتماع مناقشة إقتراح إنشاء مركز الدم الإقليمي لفصل البلازما بمبنى الدعم الفنى بمدينة شبين الكوم ، هذا وقد أكد المحافظ على أنه سيصبح المركز الإقليمى الوحيد للدم على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك لخدمة مواطني محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة ولرفع المعاناه والمشقة عن المواطنين في الحصول علي أكياس الدم ومشتقاته ، وكذا مناقشة إنشاء مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بقرية ميت سراج بقويسنا مع إستمرارتقديم كافة الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات على أنه سيتم تجهيز المبني بأعلي معدلات الأمان ومراعاة الصحة المهنية والأشتراطات الآمنه والأجهزة الطبية الحديثة والكوادر البشرية المدربة والتي تضمن تقديم الرعاية الطبية الكاملة فى جميع التخصصات للمرضي.

وفيما يخص مبادرة حملة (100 ) مليون صحة والتى قد أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الغير سارية ، أكد وكيل وزارة الصحة بأنه تم الإنتهاء من عمل الفحوصات والتحاليل الطبية الخاصة بفيرس c بنسبة 84.8%، موضحاً بأنه تم تخصيص مركز صحى بكل مدينة لتوقيع الكشف الطبى كإستكمال للحملة لمن لم يتمكن من الحضور خلال فاعليات الحملة ،بالإضافة إلى عرض ما تم تنفيذه فى حملات التقزم والأنيميا والسمنة و التقزم وكذا حملة تجريع طلبة المدارس بعقار الميبندازول للقضاء على الديدان المعوية لدى طلاب المدارس ، هذا وقد أشاد المحافظ بتلك الحملات الطبية التى أطلقها رئيس الجمهورية حفظاً على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وقد تتضمن الإجتماع مناقشة إحتياجات مديرية الشئون الصحية من الأطباء المراد التعاقد معهم فى عدد من التخصصات وكذا مناقشة تطبيق برنامج ميكنة دخول وخروج المريض خلال تلقيه العلاج بالمستفيات عن طريق السجلات الطبية والمتضمن البيانات الأساسية للمريض وبيانات الدخول والخروج والتشخيص النهائى ، مما يؤدى إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج المرضى بطريقة منظمة وتسهيل عملية التواصل السريع بين المستشفيات للحصول على الخدمة الطبية المتكاملة لإستكمال المرضى العلاج وكذا سرعة التواصل المستمر بين الأطباء والهيئة الطبية فى جميع المستشفيات لسرعة إتمام التشخيص والعلاج بالإضافة إلى القضاء على التسوق الدوائى والحد من الحصول على كمية الدواء التكرر لنفس المرض.

وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أن الهدف من إنعقاد المجلس الصحة الإقليمى توحيد الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .