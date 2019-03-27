محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين.. ويعد بزيارة القرية الفرعونية

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم لقاء المواطنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والتفتيش والمتابعة بالديوان العام، وذلك للاستماع الى شكاوى المواطنين وإتخاذ خطوات جادة وسريعة لحل مشاكلهم، حيث إستمع المحافظ الى 16 شكوى من شكاوى وطلبات أبناء المحافظة .

وأحال المحافظ طلب أحدي المواطنات لديها أبن من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى مديريتى التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة لصرف معاش تكافل وكرامة وذلك بعد عمل بحث اجتماعي لها وكذا إمكانية توفير علاج علي نفقة الدولة.

كما وعد محافظ المنوفية أحد المواطنين بزيارة قرية الفرعونية محل شكوته لمعاينة شكواه علي الطبيعة ودراسة كيفية الاستغلال الأمثل للمبني محل الشكوي بحيث يعود بالنفع العام علي أهالي القرية.

وأستمع المحافظ إلي طلب مواطن من مركز قويسنا يلتمس توفير فرصة عمل له تعينه علي تحمل أعباء المعيشة وتم إحالة طلبه إلي مدير المنطقة الصناعية لاتخاذ اللازم، كما رفض المحافظ طلب مواطنة إدخال المرافق إلي منزلها المخالف، مؤكدا على أنه يجب علينا جميعا احترام القانون وعدم مخالفته بأى حال من الأحوال.

وتم إحالة طلب مواطن يتضرر من نقلة التعسفي من جهة عملة إلي إدارة التفتيش المالي والإداري للدراسة والعرض لأتخاذ اللازم، وطلب مواطن يتضرر من إزالة الكشك الخاص به ضمن حملات إزالة الاشغالات عن الطريق وإحال المحافظ طلبه لرئيس حي غرب لتوفير مكان مناسب له مع الحفاظ علي الشكل الحضاري للشارع المنوفي وعدم التسبب في إي أضرار لحركة سير المواطنين والسيارات.

وقد أشاد المحافظ بطالبة بكلية الاداب تقترح عدة موضوعات تهدف إلي النهوض بقريتها بمركز قويسنا منها تغطية مشروع للصرف يتسبب في حدوث أمراض وروائح كريهة لأهل القرية واستغلاله فى عمل مشروع يعود بالنفع على شباب القرية ، وكذا رفع مستوى النظافة بالقرية وعدد من الموضوعات الأخرى التى من شأنها النهوض بمستوى الخدمات بالقرية.

وأكد المحافظ، على صدقه وشفافيته في التعامل مع المواطنين وشكواهم ، مؤكدا على أنه يرغب في تلبية طلب كل مواطن منوفى طالما كان في اطار ما يسمح به القانون مشيرا الى أنه لايوجد أى إستثناءات وأن الجميع سواسية فى الحصول على حقوقهم وأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.