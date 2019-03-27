محافظ القليوبية يشارك فى مجلس جامعة بنها ويناقش مشكلات المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في اجتماع مجلس جامعة بنها، والذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب والتعليم وبحضور جميع عمداء كليات جامعة بنها.

وفي بداية الإجتماع، قدم المحافظ الشكر لأعضاء جامعة بنها، على الدعوة الكريمة، ومقدما التهنئة لرئيس جامعة بنها علي ثقة رئيس جمهورية وتعيينه رئيسا للجامعة، مؤكدا على الدور الحيوي للجامعة في خدمة المجتمع وأنها تعد بيت خبرة علمي متميز.

وقال محافظ القليوبية، إن جامعة بنها تضم صفوة عقول مصر ولابد من التعاون معها للقضاء على مشاكل المحافظة، مشيرا إلي أن الجامعة حظيت برؤساء لها وضعوها علي طريق المنافسة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ، بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة بنها باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة وما تقدمه من إستشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقي المجتمع.

ورحب رئيس جامعة بنها بالمحافظ في بداية الجلسة، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع المحافظة، واضعة كل إمكانياتها الفنية والعلمية لخدمة المشروعات التي تتبناها المحافظة.