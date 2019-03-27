video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يفتتح المركز الطبى بعزبة النصر بالبساتين

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:54 م
محافظ القاهرة يفتتح المركز الطبى بعزبة النصر بالبساتين جانب من الافتتاح
كتب سيد الخلفاوى تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
افتتح منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز عزبة النصر الطبى، لخدمة أهالي عزبة النصر بالبساتين على طريق الأوتوستراد والذي قام بتنفيذه برنامج تنمية المناطق الحضرية المنفذة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.
 
وحضر الافتتاح مسئولى برنامج تنمية المناطق الحضرية والوكالة الألمانية، واللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة، واللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من مسئولى المحافظة.
 
إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (1)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (2)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (3)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (4)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (5)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (6)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (7)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (8)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (9)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (10)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (11)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (12)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (13)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (14)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (15)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (16)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (17)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (18)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (19)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (20)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (21)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (22)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (23)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (24)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (25)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (26)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (27)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (28)
 

 

إفتتاح محافظ القاهرة مركز طبي لخدمة أهالي عزبة نصر (29)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان غرفة مراقبة استاد السلام

وزير التنمية المحلية يوجه محافظ القاهرة لإصلاح الأرصفة بمحيط ستاد السلام

القاهرة

اخبار القاهرة

البساتين

عزبة النصر

تطوير العشوائيات




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة