محافظ القاهرة يفتتح المركز الطبى بعزبة النصر بالبساتين

افتتح منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز عزبة النصر الطبى، لخدمة أهالي عزبة النصر بالبساتين على طريق الأوتوستراد والذي قام بتنفيذه برنامج تنمية المناطق الحضرية المنفذة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.

وحضر الافتتاح مسئولى برنامج تنمية المناطق الحضرية والوكالة الألمانية، واللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة، واللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من مسئولى المحافظة.