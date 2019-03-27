محافظ الشرقية يُقيل رئيس الوحدة المحلية بـ"أولاد موسى" لتدنى مستوى النظافة

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرية أولاد موسى بمركز أبو كبير للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب – الصرف الصحي – التعليم – الشباب والرياضة .

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة آداء رؤساء الوحدات المحلية القروية للتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، مؤكداً على ضرورة مجازاة المقصر ومكافأة المجد إعلاءاً لمبدأ الثواب والعقاب.

كما قرر محافظ الشرقية إحالة مدير مدرسة أولاد موسى الاعداديه المشتركه للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم إنضباط الدراسه والعملية التعليمية داخل المدرسة وعدم تواجد الطلاب وإرتفاع نسبه الغياب بصوره غير مسبوقه فضلاً عن عدم التزام المدرسين بالتواجد بالمدرسه مما يخل بالعملية التعليمية.

وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة بكل إدارة تعليمية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية لتحقيق الإنضباط في العمل وتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.