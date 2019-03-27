محافظ الشرقية يكرم الرائدات الريفيات المتميزات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الرائدات الريفيات هن من يقمن بالتوعية والتثقيف والإرشاد وتصحيح المفاهيم الخاطئة ورصد المشكلات الأسرية والمجتمعية ورفع الوعى لدى الأسر البسيطة ومحو الأمية وغرس القيم النبيلة وحب الوطن، لافتاً إلى أن الرائدات الريفيات هن حماة مصر والمدافعات عن جبهتها الداخلية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال الندوة التثقيفية بعنوان"مصر مسيرة إنجازات" والتى نظمتها محافظة الشرقية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية وعضوات المجلس والرائدات الريفيات وذلك بقصر ثقافة مدينة الزقازيق.

وأشاد محافظ الشرقية بدور الرائدات الريفيات فى قطاعات العمل المجتمعى والصحى والسياسى ودورهن الملحوظ فى نجاح حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى بالإضافة إلى دورهن فى تشجيع السيدات على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة والقادمة ورفع الوعى السياسى لديهن للمساهمة فى بناء وتقدم المجتمع.

بينما أكد اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، أن الشرقية شهدت خلال الأربع سنوات السابقة تنفيذ عدد 366 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 19 مليار جنيه، وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه، مشيراً إلى ضرورة استكمال أعمال التنمية والبناء والحفاظ على استقرار البلاد مما يتطلب توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة لمواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها. .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن الرئدات الريفيات تمثل السند والظهر للأسرة البسيطة والمصدر الذى تلجأ إليه للنصح والإرشاد فهى تقوم برفع الوعى المجتمعى وتغيير السلوك لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة فى المنازل والأسواق والتجمعات بالإضافة إلى دورها الهام فى التصدى للظواهر السلبية التى تواجه المجتمع مثل الزواج المبكر للفتيات والرغبة فى إنجاب المزيد من الأطفال فتقف الرائدات الريفيات حائط سد أمام هذه الظواهر السلبية التى تعيق أحداث التنمية المستدامة.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن المجلس القومى للمرأة آمن بقدرات الرائدات الريفيات ودورهن الملحوظ فى بناء وتنمية المجتمع فبادر بتنظيم ندوات ولقاءات لرفع مستوى مهارتهن ولزيادة الوعى لديهن لتغيير المجتمع إلى الأفضل، مشيره إلى دور الرائدات الريفيات فى التوعية بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة ونشر الوعى بين السيدات وتشجيعهن على المشاركة فى الإستحقاقات الدستورية القادمة لتعزيز مسيرة الإستقرار والتنمية.

وعلى هامش الاحتفالية قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكريم عدد (10) من الرائدات الريفيات المتميزات بمنحهن شهادات تقدير لدورهن المتميز فى حملات طرق الأبواب وحملة صوتك لمصر بكره ومشاركتهن السياسية الفعالة.