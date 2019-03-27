محافظ الشرقية يجرى زيارة مفاجئة بقرية العارين ومستشفى أبو كبير

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة جملات الوكيل الإعدادية المشتركة بالقرية للإطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وإلتزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف وحضور الحصص المدرسية وتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المدرسة.

وتجول المحافظ داخل الفصول المدرسية واطلع على سجلات تحضير الدروس، مطالباً بضرورة إشراك الطلاب في شرح المنهج المدرسي، كما تفقد المحافظ حجرات مناهل المعرفة والمعمل والمكتبة، مؤكداً على إدارة المدرسة بتفعيل الأنشطة المدرسية لتعظيم إستفادة التلاميذ منها.

واختتم جولته بقرية العارين بتفقد سير العمل بأحد مخابز القرية للإطمئنان على تقديم خبز جيد للمواطنين والتأكد من إلتزام صاحب المخبز بالمواصفات التموينية للخبز المدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تلاحظ للمحافظ نقص وزن رغيف الخبز المقدم لأهالي القرية وعدم تواجد مفتش التموين ليصدر تعليماته لمدير مديرية التموين بالمتابعة الدائمة والمستمرة لمخابز القرية وشن حملات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وانتقل لعزبة أبو زيد بعد أن تلقى شكاوى للمواطنين لتضررهم من عدم وجود كوبري للربط بين العزبة ومركز فاقوس ، ليوجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئاسة مركز فاقوس بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة كوبري لخدمة أهالي القرية وتوفير سبل إنتقال آمنه للمركز .