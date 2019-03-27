محافظ الشرقية يجرى زيارة مفاجئة بقرية العارين ومستشفى أبو كبير

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لقرية العارين التابعة للوحدة المحلية بالبيروم بمركز فاقوس للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية وللإستماع لمشاكل وشكاوى المواطنين وللتعرف على كافة إحتياجات أهالي القرية.
وبدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة جملات الوكيل الإعدادية المشتركة بالقرية للإطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وإلتزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف وحضور الحصص المدرسية وتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المدرسة.
وتجول المحافظ داخل الفصول المدرسية واطلع على سجلات تحضير الدروس، مطالباً بضرورة إشراك الطلاب في شرح المنهج المدرسي، كما تفقد المحافظ حجرات مناهل المعرفة والمعمل والمكتبة، مؤكداً على إدارة المدرسة بتفعيل الأنشطة المدرسية لتعظيم إستفادة التلاميذ منها.
واختتم جولته بقرية العارين بتفقد سير العمل بأحد مخابز القرية للإطمئنان على تقديم خبز جيد للمواطنين والتأكد من إلتزام صاحب المخبز بالمواصفات التموينية للخبز المدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تلاحظ للمحافظ نقص وزن رغيف الخبز المقدم لأهالي القرية وعدم تواجد مفتش التموين ليصدر تعليماته لمدير مديرية التموين بالمتابعة الدائمة والمستمرة لمخابز القرية وشن حملات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وانتقل لعزبة أبو زيد بعد أن تلقى شكاوى للمواطنين لتضررهم من عدم وجود كوبري للربط بين العزبة ومركز فاقوس ، ليوجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئاسة مركز فاقوس بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة كوبري لخدمة أهالي القرية وتوفير سبل إنتقال آمنه للمركز .
كما قام بجولة مفاجئه لمستشفى أبو كبير المركزي حيث تفقد المحافظ أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال للتأكد من كفاءه عمل جميع الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات العلاجيه بهم.
وأمر المحافظ بمراجعه دفتر الحضور والإنصراف من خلال مكتب المتابعة الميدانية بالمحافظة للتأكد من إنتظام عمل الأطباء وطاقم التمريض وتواجد الأطباء المقيدين بجدول النوبتجيات اليومية وذلك للحفاظ علي سير العمل داخل المستشفى بإنتظام دون تقصير.
كما تفقد محافظ الشرقية المحرقة الملحقه بمستشفي أبو كبير المركزي لمتابعه ومراجعه ما تم بها من أعمال إصلاح وصيانة إستعداداً لتنفيذ خطة نقلها إلى المدفن الصحي بالخطاره حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
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