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محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى الشهيد النقيب أحمد المسلمى.. صور

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:34 م
محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى الشهيد النقيب أحمد المسلمى.. صور محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء
الشرقية - فتحية الديب -إيمان مهنى
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تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تشييع جثمان الشهيد النقيب أحمد المسلمي معاون مباحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية بمسقط رأسه بقرية خلوة أبو مسلم التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، والذي استشهد أثناء تأدية عمله خلال مطاردة أمنية لضبط العناصر الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام .
 
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وحضر الجنازة، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية. 
 
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وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، مؤكداً "أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا، تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره".
 
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كما أعرب محافظ الشرقية، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان. 
 
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وأشاد محافظ الشرقية، بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
 
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