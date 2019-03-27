محافظ أسيوط يلتقى مواطنى مدينة أسيوط الجديدة ويكرم الطلاب المتميزين

أسيوط - هيثم البدرى

واصل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ؛ لقاءاته الدورية بمواطني مدينة أسيوط الجديدة لمناقشة ووضع حلول لبعض المشكلات التي تواجه سكان المدينة وتطوير الخدمات المقدمة لهم ، جاء ذلك بحضور نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس احمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس الجهاز ، وخالد حلمي رئيس مجلس الأمناء لمدينة أسيوط الجديدة ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، ولفيف من المواطنين.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين وطلباتهم التي تلخص معظمها في التوسع في أقسام بعض التخصصات بمستشفى أسيوط الجامعي وبعض الشكاوى الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن وضع حلول لبعض المشاكل الخاصة بمشروع "ابني بيتك" وبحث بعض المقترحات والحلول لتحقيق الجذب السكاني للمدينة والمساهمة في نشر التوعية للمواطنين

وعقد محافظ أسيوط اجتماعاً ببعض أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس أمناء جهاز أسيوط الجديدة للوقوف على ما تم انجازه من قرارات او حلول تمت خلال اللقاء السابق فضلاً عن مناقشة بعض المقترحات لتطوير المرافق والخدمات بالمدينة.

كما كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ طلاب مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المتميزين الفائزين في مسابقة "RAC"لتصميم الإنسان الآلي التي نظمها المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا والتي حصل فيه فريق "هبه علي محمد ، هبه خالد اسماعيل ، ايريني عزت أيوب ، ولاء محمد سيد ، انجي منصور ، داليا عماد جورج ، مهرائيل روماني بسيط ، سارة محمد علي ، اسراء حسام ، شهد حسن عبدالله ، أمنية رمضان علي ، آية حسام الدين عبدالعليم ، شهد سيد كمال ، سارة هاشم محمود" على المركز الثاني بالمسابقة ، وفريق "عمر رجب حسين ، اسلام فرج جمعة ، محمد محمود زين ، كريم ربيعي نعمان ، أحمد شريف أحمد ، محمد حسام الدين عبدالعليم ، أبانوب عاطف أيوب ، همام مصطفى رمضان ، الاء جمال موسى ، ناردين سعد كامل ، ولاء عبدالنببي محمد ، عبير أنور عليان ، رنيم خالد أحمد ، سلمى محمود فتحي" على المركز الثالث بالمسابقة ، وتكريم مدربيي الفريقين "أحمد جمال عبدالرازق ، احمد ابراهيم ابوالعيون ، أحمد حيدر أحمد ، مختار جمال محمد" بتوزيع شهادات تقدير وهدايا تذكارية ؛ وذلك عقب استماعه لفيلم تسجيلي عن المسابقة والمشاركين فيها والهدف منها ، وسلم المهندس أحمد ابراهيم رئيس جهاز أسيوط الجديدة وسام المحافظة لاهتمامه وتنميته روح الابداع والابتكار لدى الشباب.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على مواصلة العمل في تنفيذ خطة المحافظة بإعادة هيكلة وتنظيم مواقف السيارات داخل المحافظة لتتناسب مع متطلبات واحتياجات المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام وذلك بالتنسيق بين إدارة مرور أسيوط وإدارة المواقف ورؤساء الأحياء لافتاً إلى تطوير تنظيم الحركة المرورية للسيارات داخل وخارج موقفي الأزهر ونزلة عبداللاه وتحديد أماكن دخول وأماكن خروج للسيارات وتخصيص أماكن لإنتظار المواطنين والاهتمام بنظافة المواقف وتنظيمها.

وكلف محافظ أسيوط ؛ صلاح عامر مدير إدارة المواقف بأسيوط والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط وبالتعاون مع ضباط مباحث مرور أسيوط والعمل على انضباط الشارع الأسيوطي وخاصة عند مداخل ومخارج موقفي الأزهر ونزلة عبداللاه بمدينة أسيوط فضلاً عن متابعة الأعمال الجارية بالمواقف من دهان الأسوار والحواجز المرورية والبلدورات وتركيب اللافتات الإرشادية وفقاً للخطة الموضوعة بالإضافة إلى وضع العلامات الفوسفورية وأعمال التجميل للحواجز المرورية المواجهة لديوان عام المحافظة لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الإختناقات المرورية.