وقالت ليدسوم -في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء- إن الحكومة عازمة تمامًا على تقديم الدعم الكافي لإحياء اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي -الذي تم رفضه مرتين- موضحة أن الحكومة تصر على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق نتيجة استفتاء بريكست.

وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء سلسلة من ما يطلق عليه التصويت الاسترشادي بشأن بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمحاولة كسر حالة الجمود حول بريكست.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم توفير مجموعة من الخيارات لأعضاء البرلمان على بطاقة اقتراع ورقية تحتوي على خيارات تتعلق ببريكست، ومن المقرر أن يوضح هذا التصويت ما إذا كان سيحظى أي بديل لاتفاق رئيسة الوزراء بغالبية الأصوات.

وفي هذا الصدد، قالت ليدسوم إن الحكومة دائمًا ما تأخذ آراء البرلمان بجدية ولكن الواقع هو أن الأصوات الاسترشادية هي لمجرد الاسترشاد ولا يمكن تسليم الكثير منها.