"مباشر قطر":تميم يهدر المليارات على صفقات الأسلحة وجيشه لا يتخطى فرقة أمنية

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن النظام القطرى يواصل شهية المولعة بشراء الأسلحة وعقد صفقات التسليح مع الشركات الغربية ولا ينظر مطلقاً إلى الأزمات المالية التى تعيشها قطر، مشدداً على أن إهدار هذه المليارات تأتى على حساب الشعب القطرى الذى يعانى بسبب سياسات تميم المتخبطة والداعمة إلى الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية وعدد من دول العالم.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن النظام القطرى تناسى الأزمة الطاحنة التى تشهدها قطر بسبب مقاطعة الدول العربية له بسبب سياساته العدوانية الرامية إلى تفتيت دول المنطقة من أجل تنفيذ أجندة اعداء المنطقة، مشيراً إلى أن تميم ينفق الآن مليارات الدولارات على الأسلحة التى لا تتماشى وحجم وقدر قطر الأمر الذى يؤكد أنها أموال تهدر من أجل كسب ود الدول الغربية والسلطان العثمانى رجب طيب أردوغان.

وتابع التقرير:"تسلم الجيش القطرى الدفعة الأولى لطائرات "أباتشى – كيو إيه"، من الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى للتأكيد أمام العالم أجمع بطريقة غير مباشرة بأن دولته كبيرة من حيث المساحة والإمكانيات وأنها قادرة على أن تحاكى الدول الكبرى بالمنطقة من خلال شراء الطائرات والصواريخ والسفن الحربية والغواصات دون النظر إلى حجمها ومكانتها بين العالم أجمع".

وأكد التقرير أن الجيش القطرى صغير الحجم لا يتخطى حجم فقرة أمنية مكلفة بحماية قصر الحكم فى البلاد، ولا يحتاج إلى هذا الكم من الأسلحة، فضلاً عن عدم وجود عدد كافى بين صفوفه من أجل استخدامها.