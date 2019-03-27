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لماذا ارتفعت أسعار النفط خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:00 ص
لماذا ارتفعت أسعار النفط خلال الـ 24 ساعة الماضية؟ نفط "ارشيفية "
كتبت : مروة الغول
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شهدت أسعار النفط، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا بمعدل 27 سنتا، بما يعادل 0.4%، عن أحدث إغلاق لها فى اليوم السابق، وذلك للعقود الآجلة لخام برنت وزيادة، 53 سنتا أو ما يعادل 0.9%، وذلك عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط.

وسجلت أسعار النفط 67.48 دولار للبرميل لخام برنت، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل.

وفى هذا الإطار نجد أن الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط جاء مدفوعاً بتخفيضات امدادات الإنتاج، والتى تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول" أوبك"،ودول خارجها من ضمنها روسيا بتخفيض حجم الإنتاج لـ 1.2مليون برميل نفط يوميا.

 

 كما شهدت مخزونات الخام الأمريكية،انخفاضا لفترة أسبوعيين متتاليين، بحوالى 10ملايين برميل، وذلك وفقا لأحدث تقرير من إدارة المعلومات وهو ما يعزز أسعار النفط.

 

وكانت تقارير إعلامية عالمية، أكدت أن انقطاع الكهرباء في فنزويلا مرتين خلال شهر واحد، وكذلك  تجدد التوترات كل هذه الأسباب أدى إلى زيادة المخاوف تجاه الصادرات النفطية وبالتالى دعم أسعار النفط.

 

كما أن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، تحول دون التوسع في إنتاجها النفطى، حيث أن متوسط إنتاجها حوالى 1.1مليون برميل يوميا، وطاقتها الإنتاجية، تتجاوز 2 مليون برميل يوميا.

 

 


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