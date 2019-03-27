video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 06:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف حلت "الاستثمار " مشكلة تشابه أسماء الشركات.. تعرف على التفاصيل؟

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:00 ص
كيف حلت "الاستثمار " مشكلة تشابه أسماء الشركات.. تعرف على التفاصيل؟ وزيرة الاستثمار و الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

مشكلة تشابه أسماء الشركات مشكلة كبيرة ، ففى الكثير من الأوقات تجد أسماء شركات تحمل نفس الإسم وأسماء محال تجارية تحمل نفس الإسم  ،فى حين أن الواقع يشير إلى عدم وجود تقارب ، أو علاقة بينها .

 

وفى الوقت الذى كانت تقف طوابير المواطنين للتأكد من عدم تشابه اسم شركته المقترح مع اسم شركة قائمة أو ما يسمى "عدم الالتباس" أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة عدم الالتباس الكترونيا بما يضمن للمواطن حجز اسم شركته وضمان عدم التشابه مع شركة اخرى ،حيث أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، انه سيتم تقديم خدمة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

 

تعرف على تفاصيل تقديم الخدمة :

1 – تقدم الخدمة مقابل قيمة رسوم 100 جنيهًا للشهادة الواحدة.

2 – يتم  حجز الاسم لمدة لا تزيد عن 15 يومًا، فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3 - يقوم المستثمر فقط بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، واختيار الاسم المراد حجزه والغرض والشكل القانوني للشركة.

4 – يتم إرفاق المستندات الشخصية لصاحب الشركة والشركاء.

5 -  يقوم بعد ذلك بدفع رسوم مقابل الخدمة، والتوقيع إلكترونيًا لاستلامها وإدخالها في مرحلة تأسيس الشركات وتعديلاتها.

جدير بالذكر أنه جاء قرار استخراج شهادة عدم الالتباس، والدفع إلكترونيًا، واستكمال باقى إجراءات التأسيس للشركات، بهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيعهم لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الاستثمار : القيادة السياسية تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى ودعم الابتكار

صور.. تفاصيل القمة المصرية البلغارية.. بحث فرص الاستثمار ومواجهة الإرهاب

خدمة عدم الالتباس

تشابه اسماء الشركات

هيئة الاستثمار

محسن عادل

السجل التجارى




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة