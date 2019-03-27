كيف حلت "الاستثمار " مشكلة تشابه أسماء الشركات.. تعرف على التفاصيل؟

كتب عبد الحليم سالم

مشكلة تشابه أسماء الشركات مشكلة كبيرة ، ففى الكثير من الأوقات تجد أسماء شركات تحمل نفس الإسم وأسماء محال تجارية تحمل نفس الإسم ،فى حين أن الواقع يشير إلى عدم وجود تقارب ، أو علاقة بينها .

وفى الوقت الذى كانت تقف طوابير المواطنين للتأكد من عدم تشابه اسم شركته المقترح مع اسم شركة قائمة أو ما يسمى "عدم الالتباس" أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة عدم الالتباس الكترونيا بما يضمن للمواطن حجز اسم شركته وضمان عدم التشابه مع شركة اخرى ،حيث أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، انه سيتم تقديم خدمة عدم الالتباس من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

تعرف على تفاصيل تقديم الخدمة :

1 – تقدم الخدمة مقابل قيمة رسوم 100 جنيهًا للشهادة الواحدة.

2 – يتم حجز الاسم لمدة لا تزيد عن 15 يومًا، فيما عدا الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3 - يقوم المستثمر فقط بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، واختيار الاسم المراد حجزه والغرض والشكل القانوني للشركة.

4 – يتم إرفاق المستندات الشخصية لصاحب الشركة والشركاء.

5 - يقوم بعد ذلك بدفع رسوم مقابل الخدمة، والتوقيع إلكترونيًا لاستلامها وإدخالها في مرحلة تأسيس الشركات وتعديلاتها.

جدير بالذكر أنه جاء قرار استخراج شهادة عدم الالتباس، والدفع إلكترونيًا، واستكمال باقى إجراءات التأسيس للشركات، بهدف التيسير على المستثمرين، وتشجيعهم لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.